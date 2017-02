Stalking, giudice la allontana dall'ex

REGGIO EMILIA, 16 FEB - Una donna di 42 anni della Val d'Enza è stata colpita dal divieto di avvicinare l'uomo con cui aveva avuto una relazione di due anni e di contattarlo in qualsiasi modo. La decisione del Gip di Reggio Emilia segue le indagini dei carabinieri sul comportamento persecutorio da lei tenuto nei confronti dell'ex dopo che i due si erano lasciati. Una rottura che la donna non aveva accettato e che l'aveva spinta a pedinare costantemente l'uomo, 52 anni, e a manifestare platealmente la propria rabbia nei luoghi che frequentava. Anche la madre e la sorella dell'uomo erano state contattate e offese. Nel settembre scorso l'uomo aveva spinto a terra la donna nel tentativo di fuggire dopo che lei l'aveva costretto a scendere dall'auto. La 42enne aveva sporto denuncia contro di lui ai Cc ma le indagini hanno portato alla luce l'atteggiamento molesto da lei tenuto nel periodo precedente. Di qui le indagini per stalking e la decisione del giudice, che ha accolto la richiesta della procura reggiana.