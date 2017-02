Migranti: Garante minori, 'esasperati'

TRANI, 16 FEB - Per la garante nazionale dei minori e degli adolescenti, Filomena Albano, il sequestro-lampo avvenuto ieri pomeriggio nel centro governativo di Cassano delle Murge (Bari) che ospita minorenni migranti non accompagnati, non è stato un "sequestro", ma un "blocco". "Siamo rimasti bloccati - ha spiegato durante la visita alla comunità accoglienza per minori non accompagnati di Trani -, le nostre auto sono rimaste bloccate e ci è stato impedito di uscire. Per fortuna, l'intervento tempestivo dei carabinieri, che hanno dialogato con i ragazzi, è riuscito a sbloccare la situazione. Dobbiamo porre l'attenzione sui diritti dei ragazzi - ha aggiunto - che conoscono i loro diritti, sanno che per legge devono rimanere nei centri di prima accoglienza 60 giorni e, dal 61/o giorno, a giusta ragione, si chiedono perché stiano ancora lì".