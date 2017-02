Norcia,processione Venerdì santo si farà

ROMA, 16 FEB - Il terremoto non ferma la celebrazione dei riti pasquali e a Norcia, grazie ad una gara di solidarietà da tutta Italia, è già partita l'organizzazione della tradizionale Processione, in programma quest'anno il 14 aprile. Tutti i costumi, così come i tamburi, i lampioni, le uniformi romane, miracolosamente salvi anche se imprigionati in siti crollati o molto pericolosi, sono stati recuperati e la manifestazione potrà andare in scena, anche se in una edizione ridotta e di emergenza, sempre lungo lo stesso percorso attorno alle mura antiche. "Norcia non si arrende, anche nelle sue espressioni collettive di fede e di tradizione, e le continuerà con fervore rinnovato, ricostruendole con pazienza e amore", dice Francesco Ferrari, del Comitato della Processione. Al corteo parteciperanno, in qualità di portatori delle due statue di Cristo Morto e di Maria, i Carabinieri e i Vigili del fuoco che le hanno salvate dalla chiesa di S.Maria degli Angeli, nel rione di Capolaterra, culla della Processione.