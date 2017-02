Palme in Piazza Duomo? Milano si divide

MILANO, 16 FEB - C'è chi è venuto apposta per vederle e chi proprio non le può vedere: le palme spuntate in piazza Duomo dividono Milano e non solo. L'hashtag #palme è topic trend su twitter e la pagina facebook del Comune è invasa di commenti. Ma non basta: le polemiche oggi sono arrivate in Consiglio Comunale, dove i consiglieri di Forza Italia hanno interrotto la seduta di discussione del bilancio di previsione, mettendosi al centro dell'aula con delle banane gonfiabili, mentre quelli della Lega hanno esibito dei 'cartelli-cammelli'. Perplesso anche il sindaco di Milano, Giuseppe Sala: "Non sono così entusiasta dell'idea delle palme ma c'è stato un bando e la Sovrintendenza - ha ricordato - si è espressa in modo positivo". Il restyling delle aiuole è stato realizzato da Starbucks, che ha vinto il bando del Comune. A fine giornata, dopo tante polemiche "arriva il proprietario del bar in piazza Duomo - scrive su twitter l'assessore Pierfrancesco Maran - A me palme piacciono, e con i curiosi +25% di caffè oggi".