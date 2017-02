Taxi, agitazione ma servizi garantiti

NAPOLI, 17 FEB - Sono al momento in stato di agitazione ma garantiscono i servizi i tassisti napoletani. Pronti a cambiare strategia e a fermarsi se dall'incontro previsto al ministero dei Trasporti martedì prossimo non arriveranno notizie positive. In città, al momento, non si sono verificati blocchi nè ripercussioni per l'utenza. La categoria condivide il momento di tensione che ha portato i colleghi di altre città a scioperare ma mantiene un giudizio sospeso in attesa del vertice convocato a Roma per la settimana prossima dove sarà presente anche una delegazione napoletana. "Lo stato di agitazione - spiega uno dei rappresentanti dei tassisti - significa che siamo pronti da un momento all'altro a scioperare".