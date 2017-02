Tommy Parisi non canterà a Putignano

BARI, 17 FEB - Non ci sarà il concerto in piazza del cantante Tommy Parisi (figlio del boss Savino) programmato per il 26 febbraio prossimo nell'ambito degli eventi organizzati per il Carnevale di Putignano (Bari). Ieri l'annuncio del concerto aveva suscitato polemiche e la Fondazione Carnevale di Putignano ha preso le distanze dall'iniziativa dell'associazione 'Trullando' che aveva organizzato il concerto all'interno di 'N' de Jos'r', una rassegna di eventi musicali e gastronomici nelle strade del centro storico. In un post, la stessa associazione ha scritto che "nessun concerto di Tommy Parisi" è "programmato per domenica 26. Ci precipitiamo a precisare che il programma spettacoli è ancora in via di definizione".