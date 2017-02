Papa: migrazioni non pericolo ma sfida

ROMA, 17 FEB - "Le migrazioni non sono un pericolo, sono una sfida per crescere. E lo dice uno che viene da un Paese dove più dell'80% sono immigrati". E' uno dei passi del discorso di papa Francesco durante la sua visita di stamane all'Università di Roma Tre, l'ateneo più giovane della capitale con i suoi 25 di vita, prima università statale italiana visitata da Bergoglio. "A proposito di identità cristiana dell'Europa - ha detto il Papa nell'ampio discorso 'a braccio' - e di paura che se venga gente di altra cultura perdiamo identità europea, ma io mi domando quante invasioni ha avuto l'Europa dall'inizio a qui? L'Europa è stata fatta di invasioni e migrazioni, voi sapete meglio di me che l'Europa è stata fatta artigianalmente, così le migrazioni sono un percorso, sono una sfida per crescere". "Da soli, come fosse una preghiera - ha chiesto - pensiamo al Mare nostrum che è diventato un cimitero". Il Papa ha risposto alle domande di quattro studenti, tra cui Nour Essa, giovane profuga siriana giunta con lui da Lesbo.