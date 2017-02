Lezioni sesso prof, solidarietà su web

NUORO, 17 FEB - Valanga di attestati di stima e solidarietà al professore di religione delle Medie nel Nuorese Giovanni Siotto, 32 anni, finito nella bufera per aver parlato in classe di sesso, consigliando l'acquisto di due libri (da leggere a casa con i genitori) ritenuti "troppo espliciti". Attestati da parte di alcune madri e altri familiari degli studenti, ma anche degli stessi suoi alunni, oltre che da amici e conoscenti. Questo pomeriggio incontrerà un gruppo di madri che gli hanno chiesto un incontro. Ma al prof di religione è arrivato anche un "richiamo". "Mi è stato chiesto di recarmi in una scuola di Nuoro il giorno 20 perché viene un ispettore scolastico e porrà delle domande sulla questione - ha detto all'ANSA -. Inoltre sempre dalla stessa scuola mi hanno chiamato per andare e ritirare una lettera dalla segreteria, mi aspetto una contestazione. Io sono tranquillo ma penso che alla fine dovrò denunciare per mobbing, calunnia e diffamazione diverse persone che ricoprono ruoli diversi".