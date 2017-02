Denunciato autore allarme bomba Ivrea

TORINO, 17 FEB - La polizia di Ivrea ha identificato l'autore della telefonata che, lo scorso 3 febbraio, aveva annunciato l'esplosione di una bomba all'interno del tribunale eporediese. Si tratta di un commerciante di Candia Canavese che è stato denunciato per procurato allarme. L'uomo sarebbe alle prese con una serie di debiti con Equitalia. Quella mattina, secondo quanto hanno ricostruito gli agenti del commissariato eporediese, si sarebbe dovuto presentare in tribunale per un'udienza nel corso della quale avrebbe rischiato il pignoramento dei beni. Gli accertamenti sono al momento in corso.