Delitto Caccia:D' Onofrio, sono estraneo

TORINO, 17 FEB - "Sono assolutamente stupito da questa accusa. E sono completamente estraneo a qualsiasi coinvolgimento nell'uccisione di Bruno Caccia". E' quanto afferma Francesco D'Onofrio, 62 anni, l'ex militante di Prima Linea indagato a Milano per l'omicidio del procuratore torinese, avvenuto nel 1983. A riferirlo il suo legale, l'avvocato Roberto Lamacchia. A fare il nome di D'Onofrio come uno degli esecutori del delitto è stato, lo scorso ottobre, un pentito di 'ndrangheta. "Apprendere dai giornali - dice l'avvocato Lamacchia - l'esistenza di un procedimento a carico di D'Onofrio per un fatto così drammatico e pesante come il delitto Caccia, a 34 anni di distanza dal fatto, impedisce qualsiasi commento". Il legale afferma che il suo assistito non ha ricevuto alcuna comunicazione in proposito dalla procura di Milano.