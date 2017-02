Fiaccola S. Benedetto andrà a Bruxelles

ROMA, 17 FEB - Portare l'attenzione delle istituzioni europee sul terremoto che ha colpito Norcia e il Centro Italia, per chiedere un "supporto solidale" per le comunità: con questo obiettivo, e per celebrare i 60 anni del Trattato di Roma, il viaggio della fiaccola Benedettina "Pro pace et Europa Una" quest'anno arriverà a Bruxelles. La fiaccola sarà benedetta dal Papa, durante l'udienza generale del 22 febbraio; sarà quindi accesa a Norcia, dai tre sindaci di Norcia, Nicola Alemanno, di Subiaco, Francesco Pelliccia, e di Cassino, Carlo Maria D'Alessandro, sulle macerie della basilica di San Benedetto: "come Il santo ricostruì l'Europa sulle macerie, così oggi si dovrà essere capaci di ricostruire Norcia e gli altri centri colpiti dal sisma e ridare vigore al progetto dell'Europa unita". Il 4 marzo la fiaccola sarà a Subiaco e dall'8 all'11 a Bruxelles. Il 19 marzo la fiaccola sarà poi a Cassino, mentre tra il 25 e il 26, di nuovo a Norcia, dove, ha affermato Alemanno, è previsto il rinnovo del Trattato di Roma.