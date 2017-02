Papa: nessuna religione è terrorista

CITTA' DEL VATICANO, 17 FEB - "Nessun popolo è criminale e nessuna religione è terrorista", mentre "non esiste il terrorismo cristiano" né quello "ebraico" o "islamico". Lo afferma papa Francesco nel Messaggio inviato ai partecipanti all'incontro dei Movimenti popolari in corso da ieri e fino a domani nella città di Modesto, in California. "Affrontando il terrore con l'amore - dice - lavoriamo per la pace" e in ciò, conclude, "sta la vera umanità che resiste alla disumanizzazione manifestata in forma di indifferenza, ipocrisia e intolleranza".