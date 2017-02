Pompei, tassa ingresso 80 euro per bus

POMPEI (NAPOLI), 17 FEB - Tassa sui turisti che visiteranno Pompei. Sarà di 80 euro il 'ticket' che dovranno pagare i bus turistici alla città degli Scavi, a partire dal prossimo primo marzo. Da questa data, per 60 giorni, la tassa d'ingresso sarà applicata in via sperimentale. Ovvero, nessuna contravvenzione graverà sugli operatori turistici ignari o non preparati al nuovo balzello. Ma dal prossimo primo maggio nessuno potrà più sottrarsi a un ticket che aveva già sollevato le proteste dei tour operator e dei commercianti e ristoratori pompeiani. Alla tassa saranno obbligati i bus turistici e i mezzi che superano i 7 metri di lunghezza. Non saranno consentite eccezioni, nemmeno al turismo sociale, ovvero per i pellegrini diretti al santuario dedicato alla Vergine del Santo Rosario. Saranno risparmiati unicamente i visitatori che decideranno di soggiornare negli hotel della città mariana.