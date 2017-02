Sorelline aggredite da due pitbull

(ANSA)- VARESE, 17 FEB - Due sorelline, di 4 e 5 anni, sono state aggredite da due pittbull questo pomeriggio a Olgiate Olona (Varese). Una delle due, trasportata in elicottero al San Gerardo di Monza, è stata ricoverata con prognosi riservata per ferite plurime al volto. Non è in pericolo di vita. Gravi anche le condizioni della sorella, trasportata in ambulanza all' ospedale di Legnano (Milano), anche lei vittima di morsi al capo. Sul posto sono intervenuti i carabinieri di Busto Arsizio, che stanno lavorando per ricostruire l'accaduto). I due cani sono di un'amica della madre delle bimbe. Sarebbero riusciti a uscire da un recinto dove la padrona li teneva rinchiusi.