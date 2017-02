Carnevale: Venezia domani il via

VENEZIA, 17 FEB - Prende il via, domani a Venezia, il Carnevale all'insegna della tradizione ma con un pizzico di malizia in più rispetto al passato ed all'insegna della sicurezza. Domani il cuore è Piazza San Marco dove si aprono le botteghe dei mestieri mentre le 12 Marie, le ragazze che partecipano al concorso della più bella del Carnevale, faranno la loro prima apparizione. Domenica 19 il via ufficiale con il 'Volo dell'angelo' dal campanile di San Marco, che sarà replicato all'insegna dell'Aquila e del Leon il 26 e il 28, martedì 'grasso'. Sul fronte sicurezza controlli a campione agli accessi della città e nelle zone dove si sviluppa la festa e soprattutto la movida notturna. In Piazza San Marco la regia del piano previsto dalla Questura che chiuderà alcune calli in modo da 'costruire' percorsi obbligati in entrata ed uscita. Vietati i droni per le riprese dall'alto ma anche attenzione agli eccessi nell'uso di alcol e sostanze vietate.