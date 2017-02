Truffe anziani, arrestate 15 persone

La Spezia, 18 FEB - I Carabinieri del comando provinciale della Spezia e di Napoli hanno eseguito 15 ordinanze di custodia cautelare, indagato 38 persone e sequestrato 22 auto nell'ambito dell'operazione 'Sciacallo' che ha sgominato una banda di truffatori accusati di associazione a delinquere e truffa aggravata. Gli arrestati, specializzati in truffe agli anziani, agivano uniti in gruppi e in tutta Italia. L'operazione è partita da una truffa a una donna compiuta nel giugno scorso alla Spezia. I truffatori agivano spacciandosi per avvocati, appartenenti alla forze dell'ordine, corrieri. Nel complesso, gli investigatori hanno scoperto 35 truffe tra giugno e novembre 2016 per un bottino stimato provvisoriamente in centomila euro.