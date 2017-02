Violenze davanti ai bimbi, arrestato

(ANSA)- AVELLINO, 18 FEB - Ripetute violenze sessuali, maltrattamenti, aggressioni alle quali assistevano inermi i due figli in tenera età. Un incubo per una donna di Cervinara (Avellino) a cui hanno messo fine gli agenti del locale Commissariato della Polizia di Stato che dopo approfondite indagini hanno chiesto e ottenuto dal Gip del Tribunale di Avellino l'arresto del marito violento. Si tratta di un 45enne con precedenti analoghi, a cui la giovane moglie, dopo gli ennesimi abusi, ha deciso di ribellarsi presentando denuncia nei confronti del marito. La donna e i due bambini era stati allontanati dall'abitazione e trasferiti in una struttura protetta mentre le indagini, cominciati nel mese di gennaio, hanno accertato le responsabilità del coniuge che stamattina è stato trasferito nel carcere di Avellino.