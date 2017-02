Sequestrati 5,8 mln articoli da Gdf

BARI, 18 FEB - Una operazione contro la contraffazione e l'abusivismo è stata condotta in Puglia dalla guardia di Finanza che, nel corso di 152 interventi compiuti negli ultimi due giorni su tutto il territorio regionale, ha sequestrato oltre 5,8 milioni di articoli e denunciato 59 persone. Il maggior numero di irregolarità è stato riscontrato tra gli articoli di elettronica: ne sono stati sequestrati oltre 1,8 milioni. Un milione gli articoli sequestrati nel settore dei beni di consumo e oltre 262.000 giocattoli, risultati contraffatti e ritenuti dannosi per la sicurezza dei consumatori. Per il compimento dell'operazione ha avuto un ruolo centrale il portale Siac (Sistema informativo anti contraffazione), progetto co-finanziato dalla Commissione europea e affidato dal Ministero dell'Interno alla Guardia di Finanza, la cui struttura operativa è stata dislocata proprio alla sede di Bari.