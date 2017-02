Riciclaggio:Bank China risarcisce 22 mln

FIRENZE, 18 FEB - Nella maxi-inchiesta per riciclaggio della Dda di Firenze sul trasferimento in Cina di 4 miliardi di euro coi negozi 'money transfer' Bank of China ha raggiunto una transazione da 22 mln euro col Ministero dell'Economia e Finanze a titolo di risarcimento del danno allo Stato italiano. Lo si apprende alla procura di Firenze dove si spiega che grazie a questo accordo, considerato attenuante per risarcimento del danno, il pubblico ministero in sede di udienza preliminare ha acconsentito alla richiesta di patteggiamento provenuta dai legali di Bank of China. Ieri sera c'è stata la decisione del gup Anna Liguori per tutti i quasi 300 imputati del maxi-procedimento tra cui la filiale di Milano di Bank of China contro cui è stata fatta sentenza di patteggiamento dove il gup la condanna a pagare 600.000 euro di sanzione amministrativa e ordina la confisca di quasi 1 milione di euro di ingiusto profitto.