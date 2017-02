Compie 70 anni, Colangelo in pensione

NAPOLI, 18 FEB - Ultimo giorno da procuratore della Repubblica di Napoli, oggi, per Giovanni Colangelo, 70 anni, che va in pensione per raggiunti limiti di età. Lo scorso 3 febbraio, rispondendo agli studenti di un liceo napoletano che gli chiedevano se avesse completato i suoi programmi di lavoro, Colangelo, con un punta di polemica, aveva detto di non esserci riuscito anche a causa dell'abbassamento dell'età pensionabile dei magistrati, da 75 a 70 anni: "...è stata drasticamente abbreviata - disse Colangelo - il Governo ha parlato, in maniera ondeggiante, fino al 29 dicembre, di proroghe e dunque si riteneva ragionevole che ciò sarebbe avvenuto: non è stato così, e io non sono riuscito a completare i programmi". E' stata infatti decisa la proroga del pensionamento a 72 anni, ma solo per i giudici al vertice della Corte di Cassazione. Iniziativa, che ha suscitato la reazione negativa dell'Anm. Da lunedì sarà il procuratore aggiunto Nunzio Fragliasso, nella veste di reggente, a guidare la Procura partenopea.