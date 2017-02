In fiamme traghetto in porto Palermo

PALERMO, 19 FEB - Un incendio è divampato nella sala macchine di un traghetto della Snav Toscana, in servizio tra Napoli e Palermo, quando era a un miglio dal porto. Sul posto sono intervenute numerose squadre dei vigili del fuoco, insieme alla Capitaneria di Porto, carabinieri e polizia. In questo momento la nave, che non è ancora ormeggiata, sta facendo manovra per entrare nello scalo. A bordo vi sono 113 passeggeri che sono stati fatti radunare nei ponti di riunione, come prevede in questo caso il protocollo di emergenza, e 75 uomini d'equipaggio. Il comandante della nave ha comunicato alla Capitaneria di porto che nono vi sono feriti e che la situazione è "sotto controllo".