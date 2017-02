Recuperata salma basejumper sul Pordoi

TRENTO, 19 FEB - L'elisoccorso Aiut Alpin Dolomites ha recuperato questa mattina la salma del basejumper tedesco, morto sul Sass Pordoi, in Trentino. La vittima è Walter Hilscher, 56enne di Berlino, era esperto dei lanci con la tuta alare e il paracadute da montagne e grattacieli. A dare l'allarme sono stati i suoi compagni di lancio non vedendolo al punto di atterraggio stabilito. Subito sono scattate le operazioni di soccorso. L'Aiut Alpin ha localizzato il paracadute incastrato tra le rocce; data la delicatezza della posizione per evitare con lo spostamento d'aria provocato dall'elicottero il rischio di fare gonfiare la vela, gli uomini del soccorso alpino si sono quindi calati dall'alto lungo la parete verticale per circa 250 metri. Per Hilscher purtroppo non c'è stato nulla da fare. In considerazione dell'arrivo del buio, i soccorritori hanno quindi composto la salma, mettendola in sicurezza su una cengia della montagna, da dove è stata recuperata stamattina e portata a Canazei.