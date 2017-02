Cadavere di donna trovato in un fiume

RIMINI, 19 FEB - È stato ritrovato in mattinata il corpo senza vita di una donna, sui 40-45 anni, probabilmente italiana, riversa nel tratto del fiume Marecchia in coincidenza di via Coletti a Rimini. L'allarme è scattato intorno alle otto al centralino della polizia di Stato, un passante aveva notato il corpo di una donna a pancia in giù dell'acqua bassa e melmosa di una delle due sponde del Marecchia. Sul posto sono arrivati i poliziotti della questura di Rimini e i vigili del fuoco per il recupero della salma. Ad una prima analisi del medico legale non ci sarebbero segni di violenza. La donna era distesa semi svestita, con i pantaloni ripiegati e poco lontano una scarpa. L'ipotesi più probabile è un gesto volontario, o un malore. Nessun documento d'identità e nessuna borsa sono stati trovati vicino al cadavere. Il magistrato di turno, Paolo Gengarelli, è stato avvertito delle forze dell'ordine e il cadavere trasportato all'obitorio per i successivi accertamenti.