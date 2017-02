Sfondano vetrina ristorante giapponese

NAPOLI, 19 FEB - Irruzione dei ladri nel ristorante giapponese Kukai Nibu, in via Carlo De Cesare, all'inizio dei Quartieri Spagnoli, a Napoli. La vetrina d'ingresso è stata sfondata con una grossa pietra di quelle utilizzate nella pavimentazione delle strade. Sul posto è intervenuta la Polizia. Secondo quanto appreso dagli agenti, si tratta del quinto furto subito in poco tempo dal ristoratore. I ladri - che hanno agito nella notte - hanno trovato pochi soldi nel registratore di cassa.(ANSA).