Migranti, Forum internazionale a Roma

ROMA, 19 FEB - Integrare i migranti nei Paesi che li ospitano ma anche sostenerli nel ridare fiato alle economia dei Paesi di origine: si parlerà di questo il 21 e 22 febbraio in un Forum internazionale che si terrà a Roma, organizzato dalla rete internazionale per le Migrazioni degli Scalabriniani, il dicastero vaticano per il Servizio dello sviluppo umano integrale e la Konrad-Adenauer-Stiftung. I lavori, martedì 21 febbraio, cominceranno in Vaticano con l'incontro con Papa Francesco. Poi il Forum si sposterà alla Camera dei Deputati per un confronto delle esperienze più importanti, a livello internazionale, nel campo. Si parlerà anche dell'esperienza dei cosiddetti 'corridoi umanitari' grazie ai quali sono arrivati in Italia, in sicurezza e in legalità, già alcune migliaia di rifugiati. A chiudere i lavori, mercoledì 22, sarà il cardinale Peter Turkson.