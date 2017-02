Curcio, fatti oltre 110.000 sopralluoghi

MACERATA, 19 FEB - "Sono stati fatti oltre 110.000 sopralluoghi in tutta l'area colpita dal sisma. Per quanto riguarda le casette, stiamo lavorando per avere una tempistica. Nel Maceratese siamo in una primissima fase". Così capo del Dipartimento della protezione civile Fabrizio Curcio a margine della visita del presidente del Parlamento europeo Antonio Tajani a Camerino. "In settimana - ha aggiunto Curcio - i sindaci hanno presentato i numeri relativi al fabbisogno delle casette nelle singole aree. Poi va presentato per ciascuna un progetto, ci vogliono circa 20 giorni, e poi si fanno gli appalti, è chiaro che per i tempi dipende dal tipo di gara, se cioè si prevedano solo lavori di urbanizzazione o anche di consolidamento. Ad esempio, per Visso e Castelsantangelo sul Nera, che sono aree più difficoltose, è probabile che servano interventi più massicci e quindi più lunghi. Ma siccome c'è una forte richiesta da parte della popolazione di restare sul territorio, andremo avanti per realizzare quest'obiettivo".