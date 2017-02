Ripreso telecamere chi ha bruciato palme

MILANO, 19 FEB - Sono stati ripresi dalle telecamere di sicurezza i vandali che, nottetempo, hanno bruciato tre palme in piazza Duomo a Milano. Lo rende noto il Comune di Milano precisando che le indagini proseguono per identificare gli autori del gesto. "È stato individuato, grazie all'analisi delle immagini delle telecamere in piazza Duomo svolta dalla polizia locale, il gruppo di persone che, pochi minuti dopo la mezzanotte, ha dato fuoco alle palme - spiega l'amministrazione -. Le indagini, sotto la direzione del comandante Antonio Barbato, continuano per trovare i nomi di chi ha compito l'atto vandalico". "Ora il lavoro della polizia locale - spiega l'assessore alla Sicurezza Carmela Rozza - è concentrato sull'individuazione dei nomi di chi ha compiuto un atto così irresponsabile".