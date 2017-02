Sgarbi,Milano sì a palme,Bari le rinnega

BARI, 19 FEB - "Penso al paradosso: le palme le mettono a Milano, città grigia per tradizione, città del Nord e nella quale le palme sembrano estranee e quindi c'è una aspirazione di Milano a diventare come Bari e di Bari di diventare come Milano". Così Vittorio Sgarbi, mentre faceva oggi un sopralluogo in via Sparano, la via principale del capoluogo pugliese attualmente sottoposta a lavori di restyling che hanno previsto l'eliminazione dalla strada pedonale delle palme. Questa scelta ha fatto nascere a Bari comitati di protesta che hanno tentato invano di convincere il sindaco Antonio Decaro a desistere da questa scelta. Decaro, venuto a conoscenza della visita di Sgarbi, ha diffuso una nota: "Mi spiace - afferma - non essere stato a Bari, altrimenti volentieri lo avrei accolto e accompagnato in giro per la città. Colgo l'occasione per invitarlo nuovamente a venire a Bari, magari quando i lavori di via Sparano saranno terminati e avremo modo di vederla insieme. Spero possa cambiare idea".