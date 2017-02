Scende da treno in stazione, travolto

BRINDISI, 20 FEB - Un nigeriano di 30 anni è rimasto gravemente ferito in un incidente che si è verificato la scorsa notte alla stazione di Brindisi: a quanto ricostruito dalla polizia, l'uomo era sceso dal treno per fumare una sigaretta ma ha perso l'equilibrio ed è stato travolto dal convoglio una volta resosi conto che il convoglio era in partenza. L'uomo, Eric Ehimhandre, ha perso la gamba e il braccio destro. E' ricoverato in prognosi riservata al Perrino di Brindisi. Il treno era diretto a Lecce.