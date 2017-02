Tre minorenni denunciati per bullismo

MODENA, 20 FEB - Lo avrebbero minacciato, picchiato lungo i corridoi di una scuola media di Modena e derubato. I Carabinieri hanno denunciato 3 ragazzini, tra i 14 ed i 15 anni, due originari della Romania e un italiano, indagati per comportamenti vessatori nei confronti di un 14enne marocchino, compagno di scuola. Vittima delle stesse violenze sarebbe stata anche una minorenne italiana, sempre iscritta allo stesso istituto. Gli episodi, a quanto riferito dai genitori del 14enne, sarebbero stati, dallo scorso dicembre ad oggi, almeno 5. Non è chiaro se gli alunni fossero tutti della stessa classe, di terza media. Nella denuncia si va dalle aggressioni fisiche ai danneggiamenti degli oggetti del minore, come lo zainetto bucato con le forbici, al furto del telefonino. Stanco delle continue vessazioni, l'alunno ha raccontato tutto ai genitori che hanno subito sporto denuncia. I 3 sono stati denunciati alla procura presso il tribunale dei minori di Bologna per i reati di furto, danneggiamento, percosse e minacce.