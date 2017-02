Taxi fermi nelle grandi città

ROMA, 20 FEB - Prosegue nelle grandi città la protesta dei tassisti contro la deregolamentazione del settore che, a loro giudizio, deriverebbe da un emendamento al Milleproroghe. A Roma taxi fermi per il quinto giorno consecutivo. Stessa situazione a Milano, dove il conducente di un mezzo Ncc è stato denunciato per minacce dopo aver puntato, la scorsa notte, una pistola giocattolo contro alcuni tassisti che gli avevano imbrattato l'auto di servizio lanciando uova. Nuovo stop anche a Torino, dove la protesta era stata interrotta giovedì pomeriggio. Pure a Napoli, finora in stato di agitazione ma comunque in servizio attivo, i tassisti hanno incrociato le braccia e si sono riuniti in assemblea permanente in attesa degli incontri di domani a Roma. Ovunque restano garantite le corse di emergenza, per invalidi, anziani, medici e da e per gli ospedali. Domani a Roma l'incontro tra i rappresentanti dei tassisti e il ministro Delrio. Per l'occasione i tassisti di tutta Italia si sono dati appuntamento nella Capitale.