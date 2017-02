Maltempo Piemonte,danni agricoltura 47ml

TORINO, 20 FEB - In Piemonte i danni all'agricoltura causati dalle intense piogge del novembre scorso che fecero esondare Po, Tanaro e Bormida ammontano a oltre 47 milioni. La Regione, che lo ha quantificato con 1.500 sopralluoghi, invierà oggi al Governo la delibera della Giunta Chiamparino con la richiesta della dichiarazione dell'eccezionalità dell'evento. In parallelo prosegue il lavoro sul fronte dei danni alle opere pubbliche, dove per un completo ripristino servirebbero 618 milioni solo per le province di Torino e Cuneo, di cui 368 per opere di grande urgenza. Altri 65 milioni servirebbero per le province di Asti e Alessandria, per le quali non c'è ancora la dichiarazione di stato di calamità. Il punto sulle risorse è stato fatto nella riunione di Giunta di oggi dagli assessori all'Agricoltura, Giorgio Ferrero, e alle Opere Pubbliche, Francesco Balocco. Al momento il Piemonte può contare su 51 milioni erogati dal Governo grazie allo stato di calamità su Torino e Cuneo, più 10 messi dalla Regione.