Morto operaio travolto da caduta palo

SAVELLI (CROTONE), 20 FEB - Un operaio, A.M., di 37 anni, dipendente di una ditta appaltatrice dell'Enel, è morto sul colpo in un incidente del lavoro avvenuto in località Pardice di Savelli. L'operaio, originario di Castrovillari, per cause in corso di accertamento, mentre stava lavorando è stato colpito da un palo in cemento della linea dell'Enel, che si è spezzato in due. Il fatto è avvenuto in una zona impervia e non facilmente accessibile ai mezzi di soccorso. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del Comando provinciale di Crotone che, dopo l'intervento del servizio di emergenza 118 e del medico legale, sono riusciti a recuperare il corpo dell'operaio e hanno messo in sicurezza l'area. Indagini sono state avviate dai carabinieri di San Giovanni in Fiore.