Lezioni sesso in aula: ispettori a Nuoro

NUORO, 21 FEB - "Ho risposto a tutte le domande, con l'onestà e la trasparenza che mi contraddistinguono. E quando si è onesti e trasparenti non si ha nulla da temere". Così all'ANSA il professore di religione di Nuoro Giovanni Siotto, 32 anni, commenta il colloquio avuto ieri con l'ispettore inviato dall'Ufficio scolastico regionale dopo la bufera che ha investito il giovane docente per aver consigliato ai suoi alunni di prima media la lettura di due libri sull'eros dei giovanissimi, testi ritenuti troppo espliciti dai genitori che per questo hanno chiesto al vescovo l'allontanamento del prof. L'ispettore si è trattenuto a scuola per sei ore: per circa due ore ha ascoltato Siotto, poi i dirigenti delle quattro scuole dove il professore insegna (Nuoro, Mamoiada, Ottana e Orotelli) e alcuni studenti coinvolti. "Sono stato tirato in ballo ingiustificatamente - si difende il docente - con pressapochismo e cattiveria fine a se stessa.