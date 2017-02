Omicidio a Chinatown: arrestata killer

MILANO, 21 FEB - Ha 37 anni, due figli e un marito la cinese arrestata con l'accusa di aver ucciso lo scorso 30 novembre Xue Chengxiang, assassinato con un colpo di pistola al petto nel suo appartamento di via Paolo Sarpi, nel cuore della Chinatown di Milano. La donna arrestata si chiama Xu Linghua, è sposata con un italiano di 64 anni e ha due figli nati da una precedente relazione con un connazionale. Il movente dell'omicidio sono i 448mila euro che la donna ha portato via alla vittima. Glieli aveva chiesti in prestito alcuni giorni prima sapendo che l'uomo gestiva un money transfer illegale al civico 25 di via Sarpi. Dopo avergli sparato, si era cambiata i vestiti e si era allontanata. In serata era andata in Slovenia con un taxi abusivo per giocare al casinò, perdendo parte del bottino.