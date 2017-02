Evasi Sollicciano: forse fiancheggiatori

FIRENZE, 21 FEB - Prosegue la caccia ai tre romeni evasi ieri sera dal carcere di Sollicciano a Firenze. Le note di ricerca sono state diramate alle forze dell'ordine su tutto il territorio nazionale, con particolare attenzione a stazioni di treni e bus. Tra le ipotesi, quella che gli evasi, componenti di un'organizzazione specializzata in furti e arrestati i primi di febbraio, siano fuggiti a bordo di un'auto guidata da un complice che potrebbe averli attesi fuori. Per chiarire le modalità della fuga, i carabinieri stanno visionando le telecamere della zona ed effettuando altri accertamenti per verificare la presenza di eventuali fiancheggiatori.