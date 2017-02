Due profughi morti in Alta Versilia

STAZZEMA (LUCCA), 21 FEB - Due profughi nigeriani di 21 e 23 anni sono stati trovati morti nella loro camera nell'agriturismo Le Poiane a Retignano in Alta Versilia. Sarà l'autopsia a chiarire le cause. Stando alle testimonianze di chi era all'interno della struttura che ospita un gruppo di giovani stranieri, quasi tutti nigeriani, richiedenti asilo politico, nell'ambito di un progetto con la prefettura di Lucca ieri sera sono stati visti giocare a tennis tavolo, stamani erano vivi, nel pomeriggio sono stati trovati, privi di vita, nel letto a castello nella stanza dell'agriturismo. E' stata esclusa l'intossicazione da monossido di carbonio, in bocca avevano saliva e sangue. Un'ipotesi più attendibile, secondo quanti si apprende, potrebbe essere quella di un avvelenamento: il medico legale ha preso dei campionamenti, ma sarà l'autopsia a fare luce sull'episodio. I carabinieri, intervenuti sul posto, insieme ai mezzi del 118, escludono che ci siano stati segni di violenza sui corpi.