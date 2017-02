Gdf sequestra beni 1 mln a pregiudicato

BOLOGNA, 22 FEB - La Guardia di Finanza di Bologna ha sequestrato beni immobili per oltre un milione ad un 53enne, già componente di una banda di rapinatori che tra il 2003 ed il 2005 aveva assaltato oltre 40 bancomat nel nord Italia, per un bottino di oltre due milioni. Il sequestro riguarda 4 immobili a Bologna e nei comuni limitrofi di Anzola e Casalecchio di Reno. Le indagini, coordinate dal pm Antonella Scandellari, hanno accertato come uno dei componenti della banda, dopo una condanna definitiva ed essere stato sottoposto a misura di prevenzione personale, aveva omesso di comunicare alla Guardia di Finanza operazioni di carattere patrimoniale compiute tra il 2011 ed il 2014 (acquisto e cessione di immobili, barche, auto e quote societarie). Il Codice delle leggi Antimafia prevede per le persone sottoposte a misura di prevenzione l'obbligo di comunicare al Corpo per dieci anni tutte le variazioni del proprio patrimonio di importo superiore ai 10.329 euro. L'uomo rischia una condanna fino a 6 anni di reclusione.