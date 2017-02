Arrestato consigliere comunale

SALERNO, 22 FEB - Maxi operazione dei carabinieri della compagnia di Battipaglia (Salerno) diretti dal capitano Erich Fasolino che hanno arrestato 15 persone (14 in carcere e uno ai domiciliari) tra reggenti, referenti di zona ed affiliati del clan camorristico Pecoraro-Renna. Tra gli arrestati anche un consigliere comunale di minoranza di Pontecagnano Faiano, nel Salernitano. Tredici persone sono accusate di associazione per delinquere di stampo camorristico finalizzata alle estorsioni aggravate dal metodo mafioso. Per il consigliere comunale si ipotizza il concorso in attentato contro i diritti politici del cittadino e violenza privata con le modalità tipiche delle associazioni mafiose. Un'altra persona - ai domiciliari - è accusata di truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche. Tutti i dettagli saranno resi noti nel corso di una conferenza stampa, alle ore 10.30 in Procura, a Salerno.