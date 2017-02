Sisma, sit-in davanti Regione Marche

ANCONA, 22 FEB - "Strategia dell'abbandono" e anche "ve serve una scossa". Il tenore di cartelli esposti davanti alla Regione Marche definiscono lo stato d'animo di circa 100 persone, e altri stanno ancora arrivando, tra esponenti della rete 'Terre in moto' e popolazioni terremotate dell'Ascolano, Maceratese e Fermano che partecipano al sit-in organizzato contro l'"immobilismo" della Regione. "Ci hanno detto 'non vi abbandoneremo' - attacca Claudio Bellini, che gestisce un campeggio a Ussita e una spiaggia attrezzata sul lago di Fiastra -, invece ci hanno abbandonato. E' tutto un marasma burocratico, un rimpallo di responsabilità. Siamo stanchi: servirebbe dare più potere ai sindaci che conoscono le persone, il vivere quotidiano. Non sono stati capaci di fare quattro stalle. La Regione? Distantissima, Ceriscioli si è presentato solo accanto a Mattarella a fare il carino, ma concretamente non sentiamo e non lo vediamo. Ci dimostri che è competente".