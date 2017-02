Carige: a Berneschi 8 anni e 2 mesi

GENOVA, 22 FEB - E' stato condannato a 8 anni e due mesi l'ex presidente di Banca Carige, Giovanni Berneschi, al processo per la maxi truffa ai danni del ramo assicurativo Carige Vita Nuova. La sentenza è stata letta dopo circa due ore di camera di consiglio. Lo scorso novembre il pm Silvio Franz aveva chiesto per lui la condanna a sei anni. Berneschi sarà sottoposto alla libertà vigilata per tutta la durata della condanna. Per Berneschi il tribunale ha disposto la confisca di 26 milioni. Berneschi e il commercialista Andrea Vallebuona sono stati condannati anche al pagamento di una provvisionale per le parti civili di un milione e 800 mila euro. La maxi truffa consisteva nel far acquistare dal ramo assicurativo della banca immobili e quote societarie di imprenditori compiacenti a prezzi gonfiati per reinvestire le plusvalenze all'estero. La truffa avrebbe fruttato a Berneschi e agli altri imputati circa 22 milioni. Erano accusati di associazione a delinquere finalizzata alla truffa, riciclaggio, falso.