Pretende sesso e morde agenti, arrestata

BOLOGNA, 22 FEB - Forse sotto l'effetto di qualche sostanza stupefacente una bolognese di 21 anni pretendeva con urgenza di consumare un rapporto sessuale con un suo conoscente, un 20enne marocchino. Lui, dopo essere stato rincorso e preso a schiaffi per aver detto di no, si è spaventato al punto da chiedere aiuto alla Polizia, ma la ragazza si è scagliata anche contro gli agenti ferendoli a morsi. L'episodio, verso l'una di notte nella zona universitaria di Bologna, è costato alla donna l'arresto per resistenza e lesioni a pubblico ufficiale. Quattro i poliziotti che ha mandato al pronto soccorso con ferite da morsi alle braccia e alle gambe (prognosi da 3 a 7 giorni), oltre al marocchino che aveva importunato. Il giovane si è rivolto alla Polizia, che stazionava in piazza Verdi, nonostante abbia qualche precedente con la giustizia. La 21enne, che ha precedenti di polizia e problemi di tossicodipendenza, è stata portata in ospedale per essere sedata, visto lo stato in cui si trovava, poi rimessa in libertà.