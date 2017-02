Torna a Bologna il Festival dell'Oriente

BOLOGNA, 22 FEB - Torna a Bologna il fascino del mondo orientale: il Festival dell'Oriente fa nuovamente tappa in Emilia-Romagna con due week end all'insegna della cultura, del folklore e dell'intrattenimento. Il contesto sarà sempre BolognaFiere, il 24-25-26 febbraio e 3-4-5 marzo, dalle 10:30 alle 23: spettacoli folkloristici, attività ed esperienze a disposizione del pubblico, mostre culturali ed aree interattive, un grande bazar orientale ricco di prodotti tipici e curiosità introvabili, numerosi punti ristoro, conferenze, seminari, workshop. Ampio spazio anche per la tradizione delle discipline da combattimento orientali con il Festival delle Arti Marziali e per il mondo olistico e la cura di corpo, mente ed anima con il settore 'Il Mondo che Vorrei'. Un viaggio "a chilometro zero" tra Cina, Giappone, Vietnam, India, Thailandia, Indonesia, Sri Lanka, Mongolia e tanti altri paesi ricchi di fascino. Per maggiori informazioni: http://festivaldelloriente.it.