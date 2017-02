Assalto portavalori e rapine,6 arrestati

COMO, 22 FEB - L'assalto a un portavalori in un'azienda di Lurate Caccivio, nel comasco, portando via 27 mila euro e la rapina a due anziani in una villetta a Novedrate, entrambi in provincia di Como, sono i due colpi per cui i carabinieri di Cantù hanno arrestato sei italiani (cinque portati in carcere e uno ai domiciliari). Nel caso del portavalori, i rapinatori si servirono di un basista. Nel colpo è risultata implicata anche una guardia giurata, che ha passato informazioni importanti sul trasporto di quel giorno, ed è finito ai domiciliari. La seconda rapina contestata è avvenuta il 21 gennaio scorso, anche quella organizzata dallo stesso basista. L'uomo è stato scoperto perché, arrestato per droga, gli è stata trovata in casa refurtiva proveniente dalla villa.