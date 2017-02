Migranti: 10 mila sbarchi, +35% del 2016

ROMA, 22 FEB - Superata la quota 10mila sbarchi dall'inizio dell'anno, con un notevole incremento rispetto sia al 2016 sia al 2015. Dal 1 gennaio ad oggi sono infatti arrivati 10.700 migranti, il 35,53% in più dello scorso anno - quando nello stesso periodo sono sbarcati 7.895 migranti - e il 35,75% in più del 2015, quando gli arrivi si fermarono a 7.882. Lo ha rilevato il ministro dell'Interno, Marco Minniti nel corso di un'audizione alla commissione migranti. Il ministro ha anche sottolineato come i fondi per i minori stranieri non accompagnati hanno avuto un "aumento significato": dai 112 milioni del 2016 e dei due anni precedenti, si è passati ai 170 milioni per il triennio 2017-2019. L'anno scorso c'è stato un raddoppio dei minori non accompagnati arrivati in Italia: dai 12.360 del 2015 ai 25.846 del 2016. Il titolare del Viminale ha poi auspicato che "vada rapidamente in aula al Senato il testo di legge" sui minori: "se fosse approvato - ha concluso - sarebbe un segnale molto importante".