Appalti pilotati,chiesti 2 anni Lucchina

MILANO, 22 FEB - Il pm di Milano Eugenio Fusco ha chiesto la condanna a 2 anni di reclusione e a 2mila euro di multa per l'ex direttore generale della Sanità in Lombardia Carlo Lucchina, imputato assieme ad altre 9 persone accusate, a vario titolo, di turbativa d'asta e corruzione per presunte irregolarità negli appalti per la cosiddetta 'telemedicina' e per servizi assicurativi e di brokeraggio in alcuni ospedali. Il pm ha chiesto, invece, l'assoluzione per cinque imputati, tra cui l'ex assessore regionale Giulio Boscagli e l'ex capogruppo del Pdl al Pirellone, Paolo Valentini Puccitelli.