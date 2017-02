Nozze combinate per immigrati, 4 arresti

LUCCA, 22 FEB - Matrimoni combinati, di comodo, al fine di far ottenere i permessi di soggiorno a immigrati dal Kosovo, disposti a pagare 25-30.000 euro per delle nozze che consentivano poi, una volta regolarizzati in Italia, di poter raggiungere la Svizzera dove c'è una numerosa comunità di kosovari. E' quanto ha scoperto la squadra mobile di Lucca con l'operazione 'Promessi sposi' che ha portato a quattro arresti con l'accusa di associazione a delinquere finalizzata al favoreggiamento dell'immigrazione clandestina. Le spose sarebbero state tutte giovani sinti, reclutate tra Lucca e Prato, che per andare in Comune a dire 'sì' avrebbero ottenuto compensi tra i 4.000 e i 6.000 euro: per loro è scattata una denuncia per favoreggiamento dell'immigrazione clandestina in concorso. Una decina i matrimoni combinati che sarebbero stati celebrati, a partire da luglio 2015, a Lucca e a Capannori.