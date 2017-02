Cade su piste,morto sciatore in Piemonte

SCOPELLO (VERCELLI), 22 FEB - Uno sciatore è morto sulle piste dell'Alpe di Mera a Scopello. L'uomo e' caduto lungo la pista precipitando su alcune rocce, procurandosi un trauma cranico fatale. I sanitari dell'elisoccorso, intervenuti sul posto, non hanno potuto far altro che constatarne il decesso. Con il 118 sono intervenuti il soccorso piste e una squadra del Soccorso Alpino per il recupero della salma.