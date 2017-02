Arriva pdl per rafforzare legge Anselmi

ROMA, 22 FEB - Rafforzare la legge Anselmi aumentando le pene minime e massime, prevedendo l'utilizzo delle intercettazioni nelle indagini e aumentando il periodo di interdizione dai pubblici uffici. E soprattutto, stabilire l'incompatibilità tra l'appartenenza ad una associazione che comporti un vincolo gerarchico e solidaristico forte, come avviene per le logge massoniche, e lo svolgimento di una funzione pubblica quando si occupi una posizione apicale. E' quanto prevede una proposta di legge presentata oggi, nel corso di un convegno alla Camera, dal deputato Pd Davide Mattiello. Il vicepresidente della Commissione Antimafia, Claudio Fava, ha annunciato a sua volta la presentazione di un proprio testo che prevede un divieto di affiliazione alle logge per i militari, le forze di polizia e le forze armate; che entro tre mesi dalla proclamazione i membri del Parlamento depositino una dichiarazione sulla propria affiliazione o meno alle logge massoniche e che gli elenchi delle associazioni o delle società siano pubblici.