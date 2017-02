Rapinano minorenne, due arresti a Bari

BARI, 22 FEB - Rapinatori minorenni circondano a Bari un altro minore nei pressi del liceo scientifico Scacchi e, con le minacce, lo costringono a dare lo scooter, il casco e le chiavi di casa. Ma l'intervento delle Volanti della Polizia, chiamate dalla vittima della rapina, consente di bloccare due dei quattro componenti della banda in corso Cavour e di arrestare Angelo De Virgilio, di 20 anni, con precedenti penali, e un ragazzo di 16 anni, evaso da una comunità di recupero. Gli altri due complici, entrambi 17enni, sono stati identificati e denunciati in stato di irreperibilità. Si tratterebbe di un gruppo noto per essere stato protagonista di numerosi episodi di bullismo e aggressioni in città.